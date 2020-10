Boxen Hernandez und Wegner wieder vereint

Nach der Niederlage hagelte es harsche Kritik von Wegner, der gern Kontakt mit Hernandez gehabt hätte. Nach zwei Monaten Funkstille haben sich beide aber wieder versöhnt und Wegner ist in den Trainerstab des heute 36-Jährigen (Hernandez hatte am 28. Oktober Geburtstag) aufgenommen. An der Führungsposition von Hernandez' Coach Christoph Schlender will Wegner überhaupt nicht rütteln, er schreibt für den gebürtigen Kubaner die Trainingspläne und reist auch mit ins Trainingscamp nach Zinnowitz. "Die (Schlender und Hernandez, d. Red.) sollen beide jetzt ihre Sache machen. Alles andere wäre von mir ein schlechtes Zeichen und unfair", bekräftigte Wegner.