Etwas mehr als fünfeinhalb Jahre nach seinem ersten Profikampf nun also wieder mal eine Premiere - die erste WM-Titelverteidigung. Am Samstag steigt der 32-Jährige zu seiner ersten Titelverteidigung in den Ring. Sein Gegner ist der Nicaraguaner Roberto Arriaza [19 Kämpfe - 18 Siege (14 K.o.) - 1 Niederlage]. Doch für Formella ist alles wie immer. Verändert hat er sich durch den Titelgewinn nicht, ist immer noch der bodenständige Typ, den alle mögen. "Ich hab jetzt den Titel, aber geändert hat sich nichts. Ich bin jetzt nicht abgehoben, oder so etwas." Starallüren: Fehlanzeige. Große Träume hat er aber noch: Ein Kampf in den USA, entweder im "Madison Square Garden" in New York oder in Las Vegas. Dazu das Duell gegen WBA-Super-Champion Manny Pacquiao, das wäre etwas.