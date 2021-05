Der Magdeburger SES-Boxstall plant für seinen Kampfabend am 5. Juni auf der Seebühne in Magdeburg mit bis zu 1.000 Zuschauern. Voraussetzung für die Zulassung von Publikum ist eine Inzidenz von weniger als 100 am Tag des Events und in den Tagen davor. Auf der Seebühne fanden schon 2020 die ersten Boxevents mit Zuschauern nach Ausbruch der Corona-Pandemie statt.