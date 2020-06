Boxen SES gibt Ring-Comeback auf der Magdeburger Seebühne

Hauptinhalt

Nach langem Warten kehren die verschiedenen Sportarten so langsam aus der Zwangspause zurück. Auch beim Mageburger Boxstall SES laufen die Planungen für den ersten Kampfabend seit Corona. Nun ist klar: Am 18. Juli fliegen die Fäuste auf der Magdeburger Seebühne. Hauptkämpfer wird Agit Kabayel. Für ihn ist es die Rückkehr an den Ort, an dem er seinen ersten großen Titel holen konnte. Der MDR überträgt die Veranstaltung live.