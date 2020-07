Boxen | SES Box-Gala in Magdeburg kann mit bis zu 1.000 Zuschauern stattfinden

Das Warten hat ein Ende: Am 18. Juli wird auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark wieder geboxt – mit Zuschauern. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung hat das Gesundheitsamt Magdeburg erteilt. Im Kampf um den WBA-Continental-Titel tritt Agit Kabayel gegen den Griechen Evgenios Lazaridis an. Auch Peter Kadiru und Nina Meinke steigen in den Ring. Der MDR überträgt den Kampfabend live ab 22:35 Uhr.