Eigentlich hätte auch Enrico Kölling im Hauptkampf von Leipzig antreten sollen. Nach der verletzungsbedingten Absage seines Kontrahenten Dominic Bösel musste aber kurzfristig ein neuer Gegner her. Statt um die EM zu boxen, stand nun ein Aufbaugegner vor Kölling. Und Kölling tat sich in dem auf acht Runden angesetzten Duell gegen den Letten Andrejs Pokumeiko schwer.



Am Ende siegte Kölling in einem ausgeglichenen Kampf knapp nach Punkten (77-76, 77-75, 78-74) und danach zu, dass er im die Spannung gefehlt hat: "Ich habe gemerkt, dass ich es schwer hatte, mich auf ihn zu konzentrieren. Ich bin ich ein Motivationsloch gefallen." Seinem Kontrahenten zollte er Lob: "Respekt an meinen Gegner. Es hat gekämpft wie ein Löwe."