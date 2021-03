Der 20. März wird ein besonderer Tag für Adam Deines. Nicht nur, dass der SES-Boxer dann in seinem bisher größten Kampf gegen Artur Beterbiev im Ring stehen wird, der Kampf wird zudem in seiner alten Heimat Russland stattfinden. Auch wenn der 30-Jährige inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft hat, trägt er sein Geburtsland noch tief im Herzen. "Dass ich jetzt die Chance habe, in Moskau um die WM zu boxen, ist wirklich unbeschreiblich. Es ist ein absoluter Traum für mich. Mehr geht nicht", sagte Deines am Donnerstag (12.03.) im "SpiO"-Talk. "Es wird der größte Kampf meines Lebens", fügte er hinzu. Gegen Artur Beterbiev geht es am 20. März um diese beiden WM-Gürtel. (Archiv) Bildrechte: imago images / ITAR-TASS

Trainer Dzemski: Deines habe gute Chancen

Bei aller Vorfreude und Emotionalität, die Herausforderung gegen den K.o.-König Artur Beterbiev wird vor allem sportlich enorm. Kein einziger seiner 15 Profikämpfe ging über die volle Distanz, alle endeten mit einem Knockout. Das Resultat: Der 36-Jährige hält die WM-Titel im Halbschwergewicht der Verbände IBF und WBC und ist dementsprechend selbstbewusst. "Diesen Willen muss man erst einmal brechen", schätzt Deines' Trainer Dirk Dzemski die Lage ein. Dennoch habe sein Schützling gute Chancen in Moskau. "Wir hatten wirklich eine sehr gute Vorbereitung. Durch die ganzen Absagen sogar viermal. Dementsprechend reisen wir voller Zuversicht nach Moskau", so Dzemski. Adam Deines (li.) mit seinem Trainer Dirk Dzemski. (Archiv) Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Promoter Steinforth reicht ein Punktsieg

Der wichtigste Punkt, nach Ansicht von Adam Deines, wird sein, im Ring die Ruhe zu bewahren. Gegen so einen Boxer dürfe man nicht in Panik verfallen. Dann könne sich Deines auf seine Stärken verlassen. Er sei jünger, schneller und beweglicher. Auf die Frage, mit welcher Hand er Beterbiev K.o. schlagen wird, sagt Deines: "Meine Linke ist sehr gefährlich." Ob mit links oder rechts scheint aber zweitrangig, das sagt auch Box-Promoter Ulf Steinforth. "Mir reicht auch ein Punktsieg nach zwölf Runden", so der Manager von Adam Deines. Box-Promoter Ulf Steinforth wäre auch mit einem Punktsieg gegen Berberiev zufrieden. (Archiv) Bildrechte: imago images/Hartmut Bösener

Den Kampf live verfolgen