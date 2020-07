Nach mehr als zehn Monaten Pause steigt Nina Meinke wieder in den Ring. Ein Handbruch im September vergangenen Jahres setzte die 1,69 Meter große Federgewichtlerin bis ins Frühjahr außer Gefecht. Auch durch die Corona-Pandemie ging das Warten weiter. Am Samstagabend geht es nun aber endlich wieder los.

"Die Vorfreude ist riesig", blickte die 27-jährige Boxerin im "SpiO"-Talk am Freitag (17. Juli) gespannt voraus: "Die letzten Tagen waren wir alle noch entspannt, aber so langsam steigt die Aufregung." Gemeinsam mit den anderen Athleten hält sie sich derzeit in Quarantäne im Magdeburger Maritim-Hotel auf. Die letzten Corona-Tests waren alle negativ. Die Einschränkungen seien aktuell zwar etwas strenger, "aber man muss das Risiko eben so gering wie möglich halten", erzählte Meinke. "Nur so kann das Konzept funktionieren."