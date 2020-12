Ein Blick in den Spiegel macht es deutlich: Auch der Deutsche Meister im Cruisergewicht, Roman Fress, musste am Samstag einiges gegen Herausforderer Erdogan Kadrija einstecken. "Ich bin ein bisschen lädiert, aber ich bin stolz auf meine Kriegsverletzungen", sagte Fress im SpiO-Talk am Morgen nach seinem Triumph .

Dass er schwer in den Kampf gefunden habe, sei normal. "Ich bin ein Typ, der sich immer ein bisschen reinfinden muss. Und ich habe damit gerechnet, dass er auf mich los stürmen wird, aber dann stand er da mit der Deckung oben. Darauf musste ich mich erst einstellen", so Fress. Doch dann kam der krachende Aufwärtshaken in der vierten Runde, der den Kampf beendete. "Der kam wie ein Schuss. Das waren Automatismen aus dem Training, aber dass der so perfekt kam, war trotzdem überraschend."