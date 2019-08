Neben Schwarz sind sechs weitere Kämpfer aus dem SES-Stall für das Event in Magdeburg angekündigt. Nach seiner Niederlage im WM-Eliminator gegen

Fanlong Meng hatte auch Adam Deines in Tschechien am letzten Wochenende einen Einsatz. Nach fünf Runden siegte der Halbschwergewichtler gegen den Lokalmatadoren Josef Lehr vorzeitig.



Mit Peter Kadiru steht in Magdeburg eine weitere deutsche Schwergewichtshoffnung und ein weiterer SES-Kämpfer mit "Las-Vegas-Erfahrung" auf der Fightcard. Beim gleichen Event wie der Fury-Schwarz-Kampf besiegte er den US-Amerikaner Juan Torres nach einstimmig nach Punkten. In Magdeburg steht für ihn der fünfte Profikampf an.



Zudem steigen Roman Fress (Cruisergewicht), Elvis Hetemi (Super-Mittelgewicht), Michael Eifert (Halbschwergewicht) und Nenad Stancic (Leichtgewicht) in den Ring.