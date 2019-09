Zuvor steht jedoch zunächst das Duell um die IBF-International-Meisterschaft gegen Ilja Mezencev an. Die Waage zeigte bei Schwarz am Freitag 111,4 Kilogramm an. Damit ist er 7,5 kg schwerer als sein zwei Jahre jüngerer Kontrahent, der zuvor mehrere Kämpfe in der zweithöchsten Gewichtsklasse, dem Cruisergewicht (bis 90,7 kg), absolvierte.



Nachdem Mezencev ("Ich bin jetzt auf einem Niveau, wo Tom nicht mithalten kann") und Schwarz ("Ich bin noch besser als damals. Er unterschätzt mich schon wieder") bei der Pressekonferenz am Dienstag noch mit Giftpfeilen schossen, blieb es zwischen beiden diesmal bei grimmigen Blicken und leisem Geflüster beim Staredown. Erst danach ging ein sichtlich genervter Schwarz in den verbalen Angriffsmodus über und kündigte seine Abrechnung an.