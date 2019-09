Boxen | Gala in Magdeburg Tom Schwarz lässt Gegner Mezencev warten

Hauptinhalt

Die Box-Gala am 28. September in der Magdeburger Stadthalle (ab 22:50 Uhr live im MDR FERNSEHEN) verspricht einen spannenden Hauptkampf zwischen Tom Schwarz und Ilja Mezencev. Bevor es am Sonntag im Ring zur Sache geht, flogen bei der Pressekonferenz verbale Giftpfeile.