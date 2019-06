Boxen Tom Schwarz ist zurück in Magdeburg

Hauptinhalt

Vier Tage ist die klare Niederlage von Tom Schwarz gegen Tyson Fury in Las Vegas nun her. Der gebürtige Hallenser hat von dem übermächtigen Briten schmerzhaft die Grenzen aufgezeigt bekommen. Jetzt ist Tom Schwarz zurück in Magdeburg und die Laune scheint auch schon wieder besser zu sein.