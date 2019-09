Schwergewichtsboxer Tyson Fury bleibt ungeschlagen. Der 31-jährige Brite besiegte am frühen Sonntagmorgen mitteleuropäischer Zeit den Schweden Otto Wallin. Bei seinem einstimmigen Punktsieg (116:111, 117:111 und 118: 110) hatte der "Gypsy King" aber mächtig Probleme.

Cut nach Schlagwirkung in Runde drei

Die schlimme Verletzung bei Fury. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Grund dafür beim Kampf in Las Vegas war ein Cut über dem rechten Auge, den Wallin dem großen Favoriten bereits in der 3. Runde zufügte. Die teilweise stark blutende und tiefe Wunde brachte Fury vor allem in den Runden nach dem Cut komplett aus dem Konzept. Wallin, dem vor dem Kampf kaum Chancen auf einen Sieg zugesprochen wurden, setzte dagegen immer wieder nach und schlug auf die Wunde.

Wallin couragiert - Fury wütend

"Ich habe auf dem rechten Auge nicht gesehen", sagte Fury nach dem Kampf und lobte seinen Kontrahenten: "Otto Wallin ist ein großer Kämpfer." Für Fury sollte das Duell mit dem international eher unbekannten Schweden eigentlich nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum großen Fight gegen den US-Amerikaner Deontay Wilder sein.

Gegen den kämpferisch starken und couragiert auftretenden Wallin hatte Fury aber deutlich mehr Mühe als noch im Juni, als der Hallenser Tom Schwarz in der zweiten Runde K.o. ging. Auch wenn Fury gegen seinen unbequemen Kontrahenten nie wirklich in ernste Gefahr kam: Nach dem Cut brauchte der Brite ein paar Runden, um in den Kampf zurückzufinden. Erst ab der siebten Runde übernahm Fury wieder das Kommando. Der Brite deckte den 28-jährigen Schweden mit wütenden Angriffen und harten Händen ein. Wallin wackelte mehrfach, doch zu Boden ging der Mann aus der Nähe von Stockholm trotz deutlicher Treffer zum Körper und zum Kopf aber nicht. Im Gegenteil: In einer mutigen zwölften Runde konnte Wallin sogar nochmal richtig austeilen. Der klare und verdiente Punktsieg ging aber an Fury. Fury nach der Urteilsverkündung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rematch Fury vs. Wilder im Februar