Küsse und Grimassen für Schwarz

Dass mit Fury immer auch ein Showmaster mit Hang zu Blödeleien auf der Bühne steht, erst recht inmitten in der unwirklichen Glitzerwelt von Las Vegas, zeigte er dann beim Fototermin. Nachdem er im öffentlichen Training am Dienstag (Ortszeit) noch angekündigt hatte, er wolle Schwarz das Kinn und die Rippen brechen, deutete er beim Face-to-Face mit seinem deutschen Kontrahenten nun einen Kuss an, grinste, stellte sich hinter den posenden Schwarz und verzog Grimassen. Bereits vor der Pressekonferenz machte er sich über seinen unpünktlichen Manager lustig und forderte Schwarz auf: "Los Tom, wir singen was". Was beide dann aber glücklicherweise bleiben ließen.

Schwarz: “Habe Boxen neu gelernt”

So spielte das sportliche Duell des großen Favoriten Fury gegen den deutschen Underdog Schwarz im legendären "MGM Grand" in Las Vegas nur eine geringe Rolle. Der in 28 Kämpfen ungeschlagene Fury adelte den Fight als "größten Kampf meines Lebens." Schwarz, in 24 Kämpfen ebenfalls ungeschlagen, versprach, dass er seinen Stil komplett umgestellt habe und die Herzen im spektakulären amerikanischen Stil erobern wolle. "Ich habe Boxen komplett neu gelernt. Jetzt kommt meine Zeit."

1:50-Quote für Schwarz

Der Glaube der Wettanbieter an Tom Schwarz ist dagegen längst nicht so ausgeprägt. Wer auf einen Punktsieg für Schwarz setzt, kann seinen Einsatz bei einzelnen Anbietern verfünfzigfachen. Die "normale" Siegquote für Schwarz liegt bei einem deutschen Anbieter bei 1:15 und damit sogar höher als die Quote für den Mexikaner Andy Ruiz bei seinem Sensationssieg gegen Anthony Joshua (1:13). Wer einen Euro auf Fury setzt, bekommt bei einem Sieg dagegen nur 4 Cent Gewinn.

Große Boxnacht am Samstag im MDR

Im MDR FERNSEHEN können Sie am Samstag (15. Juni) in einer langen Boxnacht das Duell aus Las Vegas zwischen Tyson Fury und Tom Schwarz live sehen. Zudem zeigen wir ab 22.35 Uhr Live-Kämpfe aus Schwerin. In der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern steigen u.a. die Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer, Jack Culcay und Tyron Zeuge in den Ring.