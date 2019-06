Fury: "Werde ihm das Kinn brechen und die Rippen einschlagen"

Zu seiner Taktik verriet der Brite nur so viel: "Welchen Kampf Tom auch immer will, den kann er haben. Wenn er boxen will oder wenn er Krieg will, ich bin bereit", sagte Fury, um in seiner bekannt-martialischen Art hinzuzufügen: "Ich werde ihm das Kinn brechen und seine Rippen einschlagen. Er wird ein blaues Auge und eine dicke Lippe bekommen. Und, wer weiß, vielleicht verliert er auch ein paar Zähne." Tyson Fury: "Boxen oder Krieg. Ich bin bereit" Bildrechte: imago images / Ed Gar

Geht es sogar um die WM?

Sowohl Fury als auch Schwarz wollen sich mit einem Sieg in Position bringen für einen baldigen WM-Kampf. Möglich, dass dieser WM-Gürtel bereits am Samstag in Las Vegas mit in der Verlosung ist. Nach Aussagen von Fury denkt der Weltverband WBO wohl darüber nach, dem regulären Weltmeister Andy Ruiz seinen erst am 1. Juni sensationell von Anthony Joshua eroberten WM-Gürtel abzuerkennen. Der Grund: Ruiz und Joshua verhandeln bereits um einen Rückkampf, die WBO pocht aber auf eine Pflichtverteidigung.

Große Boxnacht am Samstag im MDR

Im MDR FERNSEHEN können Sie am Samstag (15. Juni) in einer langen Boxnacht das Duell aus Las Vegas zwischen Tyson Fury und Tom Schwarz live sehen. Zudem zeigen wir ab 22.35 Uhr Live-Kämpfe aus Schwerin. In der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern steigen u.a. die Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer, Jack Culcay und Tyron Zeuge in den Ring.