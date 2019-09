Gegen den drei Jahre jüngeren und rund zehn Zentimeter kleineren Wallin will das 31-Jährige von der Insel seinen 29. Sieg im 30. Kampf feiern. Das Gefecht soll nur eine Zwischenstation vor dem zweiten Duell gegen WBC-Champion Deontay Wilder sein, von dem sich der "Gypsy King" im Dezember 2018 nach einer spektakulären Ringschlacht mit einem Unentschieden trennte. Wallin kommt ähnlich wie Schwarz mit einer sauberen Weste in das amerikanische Zockerparadies. 20 Siege - bei 13 Knockouts - stehen in Wallins Vita, verloren hat er noch keines seiner Duelle. Der Kampf wird diesmal aber nicht im legendären MGM Grand über die Bühne gehen, sondern in der vor wenigen Jahren eröffneten Multi-Funktionshalle "T-Mobile Arena" nahe des berühmten Las-Vegas-Strips.

Für den Kampfabend am Samstag verspricht Fury wieder eine "Show": "Ich freue mich riesig, zurück in Las Vegas zu sein. Ich habe meine Zeit hier das letzte Mal sehr genossen. Otto ist ein groß, genau das richtige, was wir im Vorfeld des Wilder-Rematches wollten. Als Rechtsausleger wird er mich vor einige Hürden stellen, aber ich bin voll fokussiert auch diesen Job zu erledigen. Denn der Rückkampf gegen Wilder muss kommen", so der lineare Weltmeister Fury.



Wallin selbst spricht von der Art von Kampf, die er sich "seit seiner Kindheit wünscht. Seit mir mein Vater die ersten Boxtechniken in unserer Küche gezeigt hat." Er habe viel für diesen Traum geopfert, um an diesen Punkt zu gelangen. Deshalb ist er froh, dass sich die harte Arbeit nun endlich auszahle. "Auch wenn ich weiß, dass ich der klare Außenseiter bin, bin ich bereit für diese Chance und werde sie mit beiden Händen greifen. Speziell im Schwergewicht kann jeder jeden schlagen", so der 28 Jahre alte Schwede.