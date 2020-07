Die Hauptkämpfer der Open-Air-Boxgala am Samstag (18.07.2020) auf der ausverkauften Seebühne in Magdeburg zeigten sich dabei als echte schwere Jungs. Der 1,91-Meter-Boxer Agit Kabayel war mit 107,4 Kilogramm so schwer wie seit November 2017 nicht mehr. Im Vorfeld hatte Kabayel bereits gescherzt, dass er nach einer langen Pause mit einigen Kampfabsagen in der coronabedingten Pause seit März teilweise nur vom Sofa zum Kühlschrank gelaufen sei. Die sieben Wochen Vorbereitung auf den Kampf am Samstag seien deshalb "echt hart" gewesen.



Evgenios Lazaridis, Kabayels Gegner um den WBA-Cotinental-Titel am Samstag, wog bei 1,98 Metern 115,7 Kilogramm - das zweitschwerste Gewicht seiner Karriere. Peter Kadiru und Eugen Buchmüller, die den zweiten Hauptkampf am Samstag bestreiten, wogen 108,4 Kilogramm und 96,6 Kilogramm.