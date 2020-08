Robin Krasniqi hat seine Pflichtaufgabe mühelos erfüllt. Der Halbschwergewichtler hat seinen Comeback-Kampf nach 15 Monaten Ringpause gewonnen – und das sogar vorzeitig. Der Ringrichter beendete den Kampf gegen den Tschechen Stanislav Eschner nach 2:46 Minuten in der sechsten Runde – also 14 Sekunden vor dem Ende des Duells.

Krasniqi: "Traum von der WM"

Krasniqi, der nach acht Kämpfen im Supermittelgewicht ins Halbschwergewicht zurückkehrte, bestimmte das Geschehen in seinem 56. Kampf von Beginn an. Eschner, der mit 14 Siegen aus 29 Kämpfen in den Ring stieg, war Krasniqi technisch, konditionell und in Sachen Schnelligkeit klar unterlegen. Mehrfach traf Krasniqi deutlich und deckte seinen Kontrahenten mit vielen Schlägen ein. Eschner wackelte zwischendurch – aber erst der Ringrichter beendete schließlich den Kampf. Krasniqi feierte seinen 50. Sieg und sprach nach dem Kampf ganz offen über seine weiteren Ziele: "Mein großer Traum bleibt die Weltmeisterschaft – egal, gegen wen", so der 33-Jährige, der in seiner langen Karriere bereits im Halbschwergewicht und Supermittelgewicht nach dem WM-Gürtel griff, aber jeweils verlor.

Kadiru wieder mit Kurzarbeit

Nicht einmal zwei Runden für seinen Sieg benötigte dagegen Schwergewichtler Peter Kadiru. Das 23-jährige Hamburger Mega-Talent siegte in seinem neunten Kampf durch TKO nach 1:25 Minuten in der zweiten Runde. Nur fünf Wochen nach seinem ebenfalls vorzeitigen Sieg ebenfalls auf der Seebühne hatte Kadiru gegen den bereits 39-jährigen Muhammed Ali Durmaz aus Mannheim keine Mühe. Peter Kadiru (li.). Bildrechte: WENDE PHOTO

Kadiru nun um Deutsche Meisterschaft

Vielleicht verspricht das nächste Duell von Kadiru ja etwas mehr Spannung: Noch in diesem Herbst fordert Kadiru den Deutschen Meister Roman Gorst heraus. Der 30-jährige Titelträger ist in sechs Kämpfen ungeschlagen und war sogar in Magdeburg vor Ort. „Peter ist eine große Herausforderung für mich", sagte Gorst nicht ohne Respekt am Ring. Kadiru sagte zum anstehenden Titelkampf: "Das ist der größte nationale Titel. Den will ich unbedingt holen."

Uldedaj, Hetemi und Henrik machen es kurz

Ebenfalls bei kurzen Auftritten glänzten Cruisergewichtler Jürgen Uldedaj und die beiden Super-Mittelgewichtler Artur Henrik und Elvis Hetemi. Uldedaj besiegte in seinem zwölften Kampf den Kroaten Robert Grguric nach 1:25 Minuten in der 2. Runde. Henrik und Hetemi gewannen bereits in der 1. Runde durch TKO. Uldedaj besiegte seinen Gegner nach nicht einmal zwei Runden. Bildrechte: WENDE PHOTO

Haupkämpfe ab 22:30 Uhr

In den beiden Hauptkämpfen ab 22:30 Uhr stehen dann u.a. der frühere Weltmeister Yoan Pablo Hernandez und die beiden deutschen Halbschwergewichtler Tom Dzemski und Michael Eifert im Ring. Wir zeigen den Kampfabend im MDR FERNSEHEN und im Livestream.