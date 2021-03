Boxen WM-Fight in Moskau: Adam Deines vor dem "Kampf seines Lebens"

Der Kampf in Moskau wird für Adam Deines in vielerlei Hinsicht ein überaus besonderer. Im vierten Anlauf darf der in Russland geborene nun endlich seinen Traum verwirklichen und in seiner alten Heimat um gleich zwei WM-Titel boxen. Für Deines, der beim Magdeburger SES-Boxstall unter Vertrag steht, wird der 21. Profikampf seiner Karriere der bisher größte und wichtigste seines Lebens. Und das liegt nicht nur an seinem Kontrahenten.

Artur Beterbiev - 36 Jahre, 15 Profikämpfe, 15 K.o.-Siege

Es sind beeindruckende Statistiken, die der in Chassawjurt geborene Artur Beterbiev vorzuweisen hat. Sein Debut im Profi-Boxen gab Beterbiev 2013 mit damals 28 Jahren und schlug direkt ein wie eine Bombe. Seither boxte der 1,82 Meter große Russe in 15 Kämpfen und beendete allesamt mit einem Sieg durch Knock-Out. Als Ergebnis ist "Mr. K.o." unumstrittener WBC und IBF-Doppelweltmeister und wird alles daran setzen, diese Titel auch nach dem Kampf am Samstagabend zu behalten. "Er ist sehr diszipliniert und setzt seine Gegner unglaublich unter Druck. Es ist ein Druck, der seine Gegner in Panik verfallen lässt", so die Worte von UFC-"Hall of Famer" Georges St. Pierre. Artur Beterbiev (links) im Kampf gegen Oleksandr Gvozdyk. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS

Deines: "Ich habe nichts zu verlieren!"

Die Favoritenrolle sollte damit wohl eindeutig geklärt sein. Alle Vorzeichen sprechen für einen deutlichen Sieg des Titelverteidigers und Adam Deines wird am Samstagabend als klarer Underdog in den Ring steigen. Aber dennoch: Jedem Boxer können Fehler passieren und Deines wird alles daran setzen, diese zu erkennen und auszunutzen. Seine Prognose: "Entweder er erwischt mich vorzeitig oder ich kann ihn überraschen! Mit einem Wirkungstreffer wird der Kampf enden. Ich will genau diesen setzen und mir so die WM-Titel, die Weltmeistergürtel für SES Boxing, Deutschland und meine Familie holen!“ Adam Deines glaubt fest an seine Chance. (Archiv) Bildrechte: imago images / opokupix