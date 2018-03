Tom Schwarz im Kampf gegen Samir Nebo. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Im zweiten Kampf des Abends trifft der zweimalige Junioren-Weltmeister Tom Schwarz auf Senad Gashi. Der im spanischen Marbella lebende Gashi kann bisher auf 16 Siege durch Knock-outs sowie drei internationale Titel (Internationaler Deutscher Meister des BDB, WBC Baltic Silver und Weltmeister des GBU) verweisen. Wohl auch aus diesem Grund sparte der Boxer aus Zweibrücken im Vorfeld nicht an provokanten Sprüchen. Der 27-Jährige kündigte dabei an, Schwarz in der 12. Runde in den Ringstaub zu schicken.“ Der vier Jahre jüngere Schwarz reagierte darauf gelassen und peilt neben der Verteidigung seines WBO-Inter-Conti-Champion-Titels seinen 20. Sieg an.