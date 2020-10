Boxen Weltmeister der Herzen - Robin Krasniqi

Was für eine Geschichte: Robin Krasniqi, eigentlich als Ersatzgegner von Weltmeister Dominic Bösel eingekauft, krönt seine lange Karriere und sich selbst zum Champion. Krachende rechte Hände sorgten bereits in der dritten Runde für den sensationellen Sieg des 33-Jährigen, der es auch am Tag danach noch nicht richtig fassen konnte. 40 Minuten habe er in der Nacht geschlafen, sagte Krasniqi im "SpiO"-Talk von Sport im Osten. Neben sich die beiden WM-Gürtel der WBA und IBO: "Ich sagte, ich mache und riskiere alles. Ich wollte alles geben. Im Kopf war, ich schaffe es. Andere sagten, es ist der letzte Kampf. Aber es ist der Anfang. Was jetzt kommt, ist mir egal."