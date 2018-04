Im Kampf zuvor ist Tom Schwarz gegen Senad Gashi gefordert, um seinen WBO-Interconti-Titel sowie die deutsche Meisterschaft im Schwergewicht zu verteidigen. Auch in dem Duell brachte der SES-Schützling mit 107,2 kg mehr auf die Waage als sein Gegenüber. Gashi brachte es auf 100,4 kg.

Der MDR überträgt das Sportevent aus Deutschlands größtem Hotel am 21. April von 22:50 Uhr bis 00:50 Uhr live im Fernsehen und via Stream. Als Moderator führt Rene Kindermann durch den Abend in Berlin und Eik Galley sowie Torsten Püschel kommentieren das Geschehen im Ring.