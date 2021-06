Boxen Kampfabend in Magdeburg mit gleich drei Titelkämpfen

Für Kabayel soll der Kampf gegen den erfahrenen Johnson (41 Jahre/53 Profikämpfe) der nächste Schritt in Richtung eines WM-Kampfes sein. Der 28-Jährige stand schon mit zahlreichen Größen wie Anthony Joshua im Ring - allerdings nur im Sparring. Über "Kingpin" Johnson, der schon Szenegrößen wie Joshua, Tyson Fury oder Vitali Klitschko in richtigen Duellen geboxt hat, soll es nun in den Ranglisten weiter nach oben gehen. Beide haben im Vorfeld angekündigt, dass der Kampf nicht über die volle Distanz von zwölf Runden gehen wird. Die nötige Energie dafür holt sich Kabayel aus einem Vollkornsnack, wie er nach dem Wiegen am Freitag verriet. Den gönnt er sich vor dem Kampf am Samstag. Das Duell auf der Waage hatte zuvor Johnson für sich entschieden. Er brachte 117,6 Kilogramm auf das Messinstrument, Kabayel war rund zehn Kilo leichter.