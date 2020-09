"Dies ist die große Chance, auf die ich so lange hingearbeitet habe. Meine erste Chance nach dem WM-Gürtel zu greifen - die will und werde ich nutzen. Auch wenn es sehr schwer wird, ich werde alles investieren und mich für all die vergangenen Jahre härtesten Trainings belohnen", sagte Deines am Mittwoch. Der gebürtige Russe hat von seinen bisherigen 20 Profi-Kämpfen 19 gewonnen.