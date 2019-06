Im Kampf Deines gegen Meng, einem Duell zweier ungeschlagener Rechtsauslegerm, brauchte der Deutsche lange, um richtig in den Kampf zu finden. Der um acht Zentimeter größere Meng dominierte die Anfangsrunden mit seinen Reichweitenvorteilen und Körper-Kopf-Kombinationen. Deines agierte bei seinem ersten großen Auswärtskampf in Asien dagegen zunächst zu zaghaft und zu oft mit Einzelhänden. Erst in der vierten Runde legte Deines seinen Respekt ab. Der Schützling von Trainer Dirk Dzemski wurde nun mutiger, boxte auch mit Doppelhänden und konnte Meng mit druckvollem Boxen aus der Ringmitte weh tun. Doch schon in der fünften Runde übernahm Meng wieder die Regie.

Deines, der mit einer K.o.-Ansage in die chinesische Sonderverwaltungszone Macau gereist war, kam seinem Ziel nur einmal richtig nahe. In der achten Runde kam ein linker Haken durch. Die harte Hand von Deines traf Meng am Kinn, der Chinese musste zu Boden und wurde angezählt. Deines setzte nach, Meng rettete sich aber in die Pause. Der Niederschlag war für Deines das Signal für vier couragierte Schlussrunden. Doch noch einmal erwischte Deines die Lücke in der Deckung von Meng nicht. Im Gegenteil: Nach einem Frustfoul auf den Hinterkopf kassierte Deines in der letzten Runde sogar noch einen Punktabzug.