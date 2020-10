Mit 17 Jahren floh der gebürtige Kosovare Robin Krasniqi gemeinsam mit seiner Familie vor den Kriegswirren in seiner Heimat nach Deutschland - genauer gesagt nach München. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits zwei Jahre Erfahrung im Karate gesammelt, wechselte dann aber in der bayerischen Landeshauptstadt zum Boxen.

Doch auch in München war die erste Zeit nicht einfach. Krasniqi sprach kaum deutsch, seine Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen. Doch schon damals zeichnete ihn sein großer Wille aus - auch weil er durch die Erfahrungen des Kosovo-Krieges das Leben als besonderes Geschenk betrachtet. "In unseren Köpfen war nie die Frage, ob wir sterben werden, sondern nur, wann. Es konnte jede Sekunde vorbei sein, dessen waren wir uns stets bewusst. Es war eine schreckliche Zeit, die mich natürlich geprägt hat. Weil ich all das erlebt habe, kann ich den Erfolg noch mehr genießen, denn ich nehme nichts als selbstverständlich an", erklärte er 2015 in einem Interview mit der "Abendzeitung". Robin Krasniqi (2020) Bildrechte: imago images/Eibner

Holpriger Start, aber großer Wille

Ohne Amateurerfahrung gab er 2005 sein Debüt - und verlor direkt sein erstes Gefecht gegen Sven Haselhuhn, der ebenfalls erstmalig als Profi antrat. Auch in seinem dritten Profikampf musste er sich geschlagen geben. Diesmal war der bis dato sieglose Adrian Cereagga nach Punkten besser. In Festzelten und kleinen Boxclubs versuchte Krasniqi schließlich seinen großen Box-Traum zu verwirklichen.

2006 und 2007 stand er insgesamt 20 Mal im Ring und gewann alle 20 Kämpfe. 2010 wurde dann SES auf ihn aufmerksam und stattete ihn mit einem Vertrag aus. 2011 bestritt er sein erstes Titelduell um den Europa-Gürtel der WBO im Halbschwergewicht und siegte durch technischen Knockout gegen den Franzosen Abdelkahim Derghal. Robin Krasniqi 2012 mit dem WBO-Europa-Gürtel. (Archiv) Bildrechte: imago images / Christian Schroedter

Zwei WM-Fights, aber kein WM-Titel

Es folgten der WBO-International-Titel und der Sprung an die Nummer 1 der Weltrangliste der WBO. Dadurch wurde er zum Herausforderer von Champion Nathan Cleverly, dem er im April 2013 jedoch klar nach Punkten unterlag. In der Folge konnte er sich auch bei der WBA besser in den Ranglisten platzieren und kam so zu seinem zweiten WM-Kampf - diesmal gegen Jürgen Brähmer. In einem packenden Duell nahm ihn seine Ecke vor der zehnten Runde wegen einer Verletzung aus dem Kampf. Wieder war der Traum vom WM-Titel geplatzt. Robin Krasniqi schwer gezeichnet nach dem Fight gegen Jürgen Brähmer. Die Verletzung an der Lippe sorgte schließlich für seine Aufgabe. (Archiv) Bildrechte: imago images / Marianne Müller

Es folgte der Wechsel ins Super-Mittelgewicht. Auch wenn Krasniqi dort sechs von acht Kämpfen gewinnen konnte, wohl fühlte er sich dort nicht. Zu viel Energie kostete das Gewichtmachen vor dem Kampf. Bei einer Körpergröße von 1,86 Meter musste er immer bis auf 76,203 Kilogramm runter. Das sorgte zwar für einen perfekten Sixpack, aber auch für harte Tage in der Vorbereitung, die er nun - nach dem neuerlichen Wechsel ins Halbschwergewicht - wieder dem eigentlichen Training widmen kann.

Große Erfahrung, aber zuletzt nicht immer überzeugt

Die Ringerfahrung spricht auf jeden Fall für den Herausforderer. In 56 Profikämpfen stand er bisher im Ring, 50 Mal hat er das Ringgeviert als Sieger verlassen - bei 32 Knockouts. Nur eine seiner sechs Niederlagen war vorzeitig (2013 gegen Jürgen Brähmer). Bösels Statistik weist weniger Kämpfe aus, als Krasniqi Knockouts hat. Der Titelträger kommt auf 31 Kämpfe. Für zwölf seiner 30 Erfolge brauchte er nicht die volle Distanz. Seine einzige Niederlage gegen Karo Murat war ein technischer K.o.

Doch die letzten Kämpfe von Krasniqi waren nicht vollends überzeugend. Bei seiner ersten Titelverteidigung des im Juni 2018 errungenen Europameister-Gürtels im Supermittelgewicht siegte er zwar klar nach Punkten gegen Ronny Landaeta, doch es war "ein hartes Stück Arbeit", wie Krasniqi im Nachgang zugab. Nach dem er seinen Kontrahenten in der ersten Runde bereits niedergeschlagen hatte, fehlte im Anschluss gegen den nicht immer sauber boxenden Spanier die richtig guten Aktionen. Jubel bei Krasniqi nach seiner ersten EM-Titelverteidigung gegen Ronny Landaeta. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Danach folgte die Niederlage gegen Stefan Härtel (eigentlich war Härtel bereits für die erste Titelverteidigung vorgesehen, musste dann aber krankheitsbedingt absagen) und der Verlust des EM-Titels. Im Anschluss fühlte sich Krasniqi von den Punktrichtern nicht richtig bewertet. Es sollte ein Rematch zwischen beiden geben, welches aber von Krasniqi wegen einer Ellenbogen-OP abgesagt werden musste.