Adams Deines größter Boxkampf wird am 20. März im Livestream von "Sport im Osten" zu sehen sein. An diesem Tag trifft der Magdeburger in Moskau auf den aktuellen IBF- und WBC-Weltmeister im Halbschwergewicht Artur Beterbiev. Der Kampf kann ab 19 Uhr deutscher Zeit auf www.sport-im-osten.de und in der SpiO-App verfolgt werden.