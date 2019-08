Am 1. Oktober werden die drei "Helden" mit den meisten Stimmen auf der "Helden"-Gala mit Jörg Pilawa in Hamburg geehrt. Die Sieger können sich über Preisgelder in Höhe von insgesamt 17.000 Euro freuen. Das glamouröse Event wird jedes Jahr von vielen Prominenten besucht, die damit ebenfalls den Menschen Respekt zollen wollen, die sich so selbstlos für andere aufgeopfert haben. Doch der größte Lohn der Helden bleibt die Dankbarkeit derer, denen sie selbstlos geholfen haben!