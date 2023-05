Acrux ist eine Rekombination aus zwei Omikron-Sublinien (BA.2.10.1 und BA.2.75). Sie wurde erstmals im Dezember 2022 in Indien nachgewiesen, seit März 2023 wächst die Zahl der Infektionen mit der Variante im Land signifikant an.

In Deutschland spielt sie bislang jedoch keine Rolle, zumindest wird sie in den aktuellen Wochenberichten des Robert-Koch Instituts nicht aufgeführt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat XBB.2.3 bereits am 18. Mai auf die Beobachtungsliste genommen. Auf dieser Liste führt die WHO fortlaufend Varianten, von denen vermutet wird, dass sie ein hohes Ansteckungsrisiko darstellen könnten und deshalb verstärkt überwacht werden müssen.

Mit Acrux sind zurzeit (Stand: 24. Mai) sieben Varianten auf der Beobachtungsliste (variants under monitoring, VUM) der WHO. Zwei weitere, XBB.1.5 und XBB.1.16, sind auf der nächsthöheren Stufe und damit "Varianten von Interesse" (variants of interest, VOI). Derzeit wird aber keine Variante auf der höchsten WHO-Stufe der "besorgniserregenden Varianten" (variants of concern, VOC) geführt.