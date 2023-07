Der Vorwurf: Marken wie Calvin Klein würden sich während des Pride Months bunter und aufgeschlossener darstellen, als sie es tatsächlich sind. Dieser Vorwurf der Heuchelei wird "Pinkwashing" genannt. Ein User-Kommentar kritisiert: "Mittlerweile werden eure Kleidung und Produkte in Ländern hergestellt, in denen Menschen aus der LGBTQ-Gemeinschaft aufgrund der Gesetze, die dort herrschen, bestraft oder getötet werden."

Doch Kontroversen liegen in der Marken-DNA von Calvin Klein: Bereits 1980 gab es Aufschreie, als Calvin Klein die junge Brooke Shields in einer hautengen Jeans ablichtete. Der Slogan: "Du willst wissen, was zwischen mich und meine Calvins kommt? Nichts." Viele Menschen empfanden die Werbekampagne als "sexuell anzüglich".



2022 warben das Plus-Size-Model Jamilla Grannetia und der niederländische Trans-Mann Bappie Kortram für einen Sport-BH der Marke. Auch diese Kampagne wurde auf Social Media überwiegend negativ aufgenommen: Unter dem Post reichen die Kommentare von "Was soll das?“ bis hin zu "Warum macht ein bärtiger Mann Werbung für einen Sport-BH?" Außerdem steht der Vorwurf im Raum, dass ungesunde, übergewichtige Körper von der Marke verherrlicht würden. Andere sehen es kritisch, dass Diversität in der Modewelt mittlerweile als "Pflicht" angesehen würde.