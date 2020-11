Guten Tag, Mr. bzw. Mrs. Ungeduld! Bis zum zweiten Advent dauert es noch. Deshalb: Abwarten ... und Glühwein trinken! Der schmeckt selbstgemacht übrigens am besten - vor allem mit unseren Rezepten.



Und damit Ihnen der Alkohol nicht gar so schnell in den Kopf steigt, empfehlen wir dazu ein leckeres Dresdner Handbrot.



Bon Appetit!