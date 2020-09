Sensationsfund 100 Millionen Jahre alt: Spermien in Bernstein entdeckt

Hauptinhalt

Altes Sperma? Igitt, wird sich so mancher denken. Doch was internationale Wissenschaftler in einem in Baumharz eingeschlossenen Muschelkrebs aus Myanmar entdeckt haben ist eine echte Sensation: nämlich 100 Millionen Jahre alte Spermien.