Auch in Deutschland sind die Affenpocken, die inzwischen Mpox (kurz für Monkeypox) genannt werden, kaum noch Thema. Anders ist das bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die zählt den Erreger neben Influenza-Viren, die Vogelgrippe auslösen, sowie Viren-Krankheiten, die durch sogenannte Aedes-Mücken übertragen werden, weiter zu den drei gefährlichsten Virengruppen aus der Tierwelt.



Eine ständige Überwachung wird deshalb von der Behörde angemahnt. "Wir könnten in drei Jahren eine Virusvariante haben, die deutlich weniger gut einzudämmen ist - das ist ein echtes Risiko", so WHO-Affenpocken-Expertin Rosamund Lewis.



Schon jetzt gibt die Verbreitung der Wissenschaft Rätsel auf, denn das Mpox-Virus, das praktisch nur aus wenigen afrikanischen Ländern bekannt war, breitete sich 2022 plötzlich auch in anderen Ländern und in größerem Stil von Mensch zu Mensch aus. Mehr als 87.000 Fälle wurden der WHO seit Anfang 2022 aus 111 Ländern gemeldet, darunter 130 Todesfälle (Stand 25.04.).