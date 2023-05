Erstmals 1970 bei Menschen im Kongo identifiziert. Einzelfälle gab es ab 2018 in Europa, USA und Asien. Und seit Mai 2022 auch in Deutschland nachgewiesen: die Affenpocken (Mpox). Nach den ersten Fällen Anfang Mai 2022 ging schnell die Angst um: Kommt eine neue Krankheitswelle auf uns zu, kaum dass die verheerende Coronavirus-Pandemie abgeklungen ist?



Die WHO gibt nun Entwarnung und hebt den internationalen Gesundheitsnotstand der Affenpocken , nach dem Ausbruch in mehr als 100 Ländern, auf. Grund dafür ist der deutliche Rückgang der Fallzahlen.