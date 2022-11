Die Ergebnisse beruhen auf einer Studie mit 363 Affenpocken-Fällen in England zwischen Juli und November. Bei dem Impfstoff handelt es sich um ein Präparat des deutsch-dänischen Herstellers Bavarian Nordic. Um die Wirksamkeit weiter zu erhöhen, wird knapp einen Monat nach der ersten Dosis eine zweite Impfung verabreicht. Die Experten versprechen sich dadurch einen "noch größeren und länger anhaltenden Schutz". Auch in Deutschland wird der Impfstoff namens Imvanex eingesetzt. Er ist hierzulande bereits seit 2013 gegen Pocken zugelassen und seit Sommer dieses Jahres gegen Affenpocken. In Nordamerika ist das gleiche Vakzin unter den Namen Jynneos und Imvamune zugelassen.

Affenpocken sind eine deutlich weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Windpocken-ähnliche Pusteln. Übertragen wird die Krankheit durch engen Körper- und Hautkontakt. Betroffen sind laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor allem Männer, die Geschlechtsverkehr mit Männern haben. Bleiben die Affenpocken unbehandelt, klingen die Symptome in der Regel nach zwei bis vier Wochen von allein wieder ab.

Bis zu diesem Jahr kam die Krankheit vor allem in West- und Zentralafrika vor, seit Mai verbreitet sie sich aber auch in anderen Ländern aus. Allerdings sind die Zahlen im vor allem betroffenen Westeuropa und Nordamerika seit einigen Monaten rückläufig. In Deutschland war der erste Fall im Mai 2022 bekannt geworden. Insgesamt spricht das Robert Koch-Institut (RKI) von mehr als 3.600 Fällen in der Bundesrepublik - mit rückläufiger Tendenz. Todesfälle habe es nach RKI-Angaben hierzulande bislang nicht gegeben.