Wer sich mit Affenpocken infiziert hat, soll sich für mindestens 21 Tage isolieren. Auch danach soll die Isolation erst beendet werden, wenn alle Krankheitssymptome abgeheilt sind. So lautet eine neue Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI). Darüber hinaus gibt es auch für Kontaktpersonen eine "dringende Empfehlung", sich für mindestens 21 Tage in Isolation zu begeben.

Wir haben gute Chancen diesen Erreger zu stoppen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.

Laut RKI-Präsident Lothar Wieler sind Stand Dienstagvormittag (24. Mai.2022) in Deutschland fünf Fälle an das RKI übermittelt worden. Bereits am Nachmittag wurden drei weitere bestätigte Fälle aus Köln bekannt.



Bei den Infizierten in Deutschland soll es sich ausschließlich um Männer handeln. Die Gefährdung für die allgemeine Gesundheit in werde als gering eingeschätzt, es seien aber weitere Fälle zu erwarten.



Reuters/AFP/BRISANT