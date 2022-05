Die wachsende Zahl von Infektionen mit Affenpocken in Europa und Nordamerika alarmiert Regierungen und Experten. In Großbritannien sollen Behördenangaben zufolge "täglich neue" Fälle registriert werden. US-Präsident Joe Biden warnte am Sonntag vor "schwerwiegenden Folgen", sollte sich die Krankheit weiter ausbreiten.



Mittlerweile sind auch in Deutschland drei Infektionsfälle nachgewiesen worden. Nach dem ersten in Bayern folgten am Samstag zwei weitere in Berlin. Jeweils ein neuer Fall traten am Wochenende in der Schweiz und Israel auf. Neben Griechenland meldete auch Österreich einen Verdachtsfall.



Nach WHO-Angaben wurden bis Samstag mehr als 90 Infektionen in Ländern bestätigt, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt.