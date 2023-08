Streaming Das passiert in der neuen "Star Wars"-Serie "Ahsoka"

Hauptinhalt

Der Streaminganbieter Disney+ lässt die Herzen viele Star Wars-Fans höherschlagen: Am 23. August startet die neue Serie "Ahsoka", die an "The Mandalorian" anknüpft. Rosario Dawson spielt als frühere Jedi-Ritterin Ahsoka Tano die Titelrolle. Aber wie gut ist die neue Serie?