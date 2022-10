Seit Beginn der Corona-Pandemie sind immer wieder neue Varianten und Subtypen des Coronvirus aufgetaucht. Das Virus mutiert, verändert also sein Erbgut, und entwickelt dadurch ständig neue Eigenschaften. Es versucht damit, den Antikörpern zu entkommen, die durch Infektionen und Impfungen im menschlichen Körper aufgebaut wurden. Bei diesem Umgehen der Abwehrmechanismen spricht man von der "Immunflucht" eines Virus'.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt und steigt. Nach Angaben des RKI lag sie am Freitag (07.10.) bei 577,5. In der Vorwoche waren es noch 462,4, im Vormonat 217,2. Experten warnen nun, dass die Zahlen sich noch drastischer erhöhen könnten. Und zwar durch BQ.1.1 - einem Nachkommen der in Deutschland noch vorherrschenden Omikron-Variante BA.5. Die Mutationen von BQ.1.1 sollen dem Virus eine besonders effektive Immunflucht ermöglichen.