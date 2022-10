Im Vorteil ist, wer in einer Großstadt lebt, denn dort gelten an Bahnhöfen und Flughäfen in der Regel Ausnahmen.



Auch Apotheken, die zum Feiertag geöffnet haben, findet man im urbanen Raum leichter. Wer in die Suchmaschine seines Internet-Browsers "Apotheke Notdienst" und den jeweiligen Städtenamen eingibt, müsste fündig werden.



Generelle Ausnahmen für den Verkauf an Feiertagen gelten außerdem für Bäckereien, Blumenläden, Hofläden und Kioske - allerdings nur für einige Stunden.



Hat man all das nicht in seiner Nähe, hilft der Gang ins nächste Gasthaus oder Restaurant. Oder der Griff zum Telefon: Denn auch Lieferdienste für Lebensmittel dürfen an Allerheiligen arbeiten.

Was tun, wenn der Supermarkt zu hat? Bildrechte: IMAGO/Olaf Döring