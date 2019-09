Sie ist das Gesicht einer Generation Schüler und Jugendlicher, die den Finger in die Wunde des Versagens ihrer Eltern legen. Mit ihrem ganz persönlichen Schulstreik für den Klimaschutz hat die 16-jährige Greta Thunberg eine weltweite Protestwelle in Gang gesetzt: die "Friday for Future". Dafür wird die schwedische Schülerin jetzt mit dem Alternativen Nobelpreis, dem "Right Livelihood Award", ausgezeichnet: "... weil sie der politischen Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen weltweit Gehör verschafft", argumentiert die in Stockholm ansässige Right-Livelihood-Stiftung im Wortlaut.



Neben Thunberg erhalten in diesem Jahr Vertreter der indigenen Völker in Brasilien, eine Frauenrechtsanwältin aus China sowie eine Menschenrechtsaktivistin aus der Westsahara den Alternativen Nobelpreis.