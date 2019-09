Mit gravierenden Verletzungen wurde Betty dann offenbar zum Sterben an der Straße ausgesetzt. Die Anteilnahme an ihrem Schicksal ist groß. Über die Facebook-Seite "Rettet Betty" bekommt die Hündin Geschenke und das Tierheim Spenden, um die teuren Behandlungen bezahlen zu können. Inzwischen geht es Betty wieder so gut, dass bald der Umzug in ein neues Zuhause ansteht.