Großes Polizeiaufgebot im Gebiet Neuenheimer Feld in Heidelberg. Auf dem Gelände der Universität hat es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Amoklauf gegeben. Ein Einzeltäter habe am Montagmittag mit einer Langwaffe vier Menschen in einem Hörsaal verletzt, teilte die Polizei mit. Eines der Opfer ist seinen Verletzungen mittlerweile erlegen. Auch der Täter sei inzwischen tot.



Auf dem Campus im Stadtteil Neuenheim am nördlichen Neckarufer befinden sich vor allem naturwissenschaftliche Fakultäten der Universität, Teile des Universitätsklinikums und der Botanische Garten.