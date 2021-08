Aufgeben ist keine Option

Zu schaffen machte ihm nach eigener Aussage eine starke Strömung auf halber Strecke. "Da kam ich stundenlang nicht von der Stelle", sagte der Langstreckenschwimmer der Deutschen Presse-Agentur. "Aber ich habe keine Sekunde überlegt, aufzugeben." Es sei ein großartiges Erlebnis gewesen, die wilde Nordsee so intensiv zu erleben.

Ein Jahr Vorbereitung sei notwendig gewesen, hatte der Extremsportler aus Paderborn im Vorfeld erzählt. Trainiert wurde an einem sonnigeren Ort: Mallorca.

Die Wahnsinnsstouren, die sich André Wiersig antut, haben einen ernsten Hintergrund: Wiersig ist Botschafter der Deutschen Meerestiftung. Das Überleben der Ozeane ist ihm eine Herzensangelegenheit. Der 49-Jährige sagt: "Ich schäme mich für uns alle". Und meint damit den Berg an Plastik, der in unseren Meeren herumschwimmt. Wiersig hält Vorträge und geht an Schulen, um über Umweltverschmutzung aufzuklären. André Wiersig trat unter anderem bei der Frankfurter Buchmesse auf. Bildrechte: imago images/Pacific Press Agency

Er erzählt unter anderem, wie er durch Berge von Müll schwamm oder sich in einer Plastikplane verhedderte. Oder sich an einer herumtreibenden Europalette eine Platzwunde am Kopf holte.

"Da verändert sich was. Auf einmal ist man in derselben Situation wie die Tiere. Und ich habe es als Aufgabe mitgenommen, davon zu erzählen", sagte Wiersig in einer NDR-Doku. "Wir müssen uns verändern. Sonst ist bald Feierabend." Denn jährlich landen nach Angaben des WWF fast 13 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Weltmeeren.

