In Bayern werden Berechtigte per Brief über einen möglich Impftermin informiert. Die Vergabe erfolgt telefonisch. Impfinteressierte können sich an die Telefonnummer 116117 wenden und werden von dort an das zuständige Impfzentrum weitergeleitet. Eine Online-Buchung gibt es aktuell nicht, ist aber im Laufe des Januars noch vorgesehen.