Die Bundespolizei ermittelt Zug nach Sylt rast mit 100 km/h über Betonplatten - Zeugen gesucht

BRISANT | 21.06.2019 | 17:15 Uhr

Unbekannte haben am Montagnachmittag in Struckum in Schleswig-Holstein Betonplatten auf die Gleise gelegt und so einen Regionalzug zur Ferieninsel Sylt gestoppt. Die Bundespolizei ermittelt. Wer kann Hinweise geben?