Sein Leben hatte Anselm Bilgri ursprünglich ganz anders geplant. 1975 trat der glaübige Wirtssohn in die Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München ein, studierte Philosophie und katholische Theologie. Im Jahr 1980 weihte ihn der spätere Papst, Erzbischof Joseph Kardinal Ratzinger, zum Priester.



Danach nahm die Kirchenkarierre Anselm Bilgris ihren Lauf. Zunächst als Jugendseelsorger, später als Prior des berühmten Kloster Andechs. In dieser Funktion zeichnete Bilgri für die Führung von 200 Mitarbeitern des Wirtschaftsbetriebes in Andechs verantwortlich.