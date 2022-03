Bleibt die Frage, weshalb sich lediglich die Hälfte der Testpersonen infizierte, während sich das Coronavirus bei der anderen Hälfte der Probanden offenbar nicht vermehren konnte. Dazu gibt es mehrere Theorien. Eine Rolle spielen könnten genetische Besonderheiten einiger Probanden. Denkbar wäre auch, dass eine bereits vorhandene Immunität gegen verwandte Erreger - zum Beispiel herkömmliche Erkältungs-Coronaviren - sie vor einer Infektion bzw. einem symptomatischen Verlauf geschützt haben. Dabei spielen sogenannte T-Helferzellen eine Rolle. Das sind spezielle weiße Blutkörperchen, die, teils in Wechselwirkung mit den Antikörpern, Aufgaben der Immunabwehr übernehmen. Sie sind in der Lage, infizierte Zellen im Körper unschädlich zu machen und verhindern, dass sich ein Virus weiter ausbreitet. Durch die T-Zellen entsteht ein immunologisches Gedächtnis. Auch Jahre nach einer Infektion oder Impfung können sie Krankheitserreger wiedererkennen und bekämpfen. Doch das scheint nicht bei allen Menschen zu funktionieren. Ebenso könnte eine bereits vorhandene Immunität gegen manche Grippeerreger einen gewissen Schutz vor dem Coronavirus bieten.

Es gibt Menschen, die immun gegen das Coronavirus sind. Ihre Immunität verdanken sie ihrem HLA-Gewebetypus. Der spielt auch in der Transplantationsmedizin eine Rolle und ist dafür entscheidend, ob ein Organspender und Organempfänger zueinander passen.



Ein bestimmter Gewebetypus könnte also in der Lage sein, vom Coronavirus befallene Zellen sofort unschädlich zu machen oder eben besonders anfällig für sie zu sein.



Dringen Viren in den Körper ein und infizieren eine Zelle, beginnt die Zelle Interferone zu bilden. Dadurch werden sämtliche benachbarte Zellen in einen antiviralen Zustand versetzt. Bei Kindern funktioniert das besonders gut. Deshalb spielen sie in der Pandemie auch eine eher untergeordnete Rolle.