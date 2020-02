Nicht nur in China sorgt das Virus für Beunruhigung, sondern auch außerhalb. Es gibt inzwischen mehr als 400 Infektionsfälle in rund 25 Ländern, darunter 16 nachgewiesene Ansteckungen in Deutschland. Um über die Konsequenzen aus der Epidemie zu beraten, haben sich die EU-Gesundheitsminister am Donnerstag (13.02.) in Brüssel getroffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn schloss danach nicht aus, "dass aus der bisher regional begrenzten Epidemie in China eine weltweite Pandemie werden" könne.